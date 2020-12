Vittorio Sgarbi a Volterra: la visita è prevista per domani, martedì 8 dicembre 2020, ed è stata promossa dall'onorevole Manfredi Potenti in accordo con la Lega di Pisa e di Volterra. Il deputato nonché noto critico d'arte, si recherà in visita presso gli scavi archeologici dell'Anfiteatro Romano di Volterra. La visita è un riconoscimento al grande valore culturale rappresentato dalla scoperta avvenuta casualmente nel 2015 a pochi passi dalla Porta Diana.