Use Gross, Chiusi rompe l'incantesimo

Brusco risveglio per l'Use Computer Gross. Dopo la gara di esordio vinta ad Ozzano con autorità e personalità, la squadra di coach Marchini ha fatto un evidente passo indietro nel match contro il forte San Giobbe Chiusi. Una gara che la squadra biancorossa ha approcciato male e che, di fatto, ha mollato a metà incassando nella terza frazione un parziale che ha spento ogni speranza.

"Temevo la partita per ovvi motivi - spiega coach Alessio Marchini - ma mi aspettavo molto di più dai miei. Abbiamo sbagliato l'approccio e loro sono stati bravi a punirci sistematicamente su ogni nostro errore. E' un passo indietro ma, se non pensavo dopo Ozzano di aver trovato la medicina di tutti i problemi, ora so che questo è un campionato molto difficile e che ci sarà da lavorare. Quindi proseguiamo sulla nostra strada ben sapendo che sarà lunga e difficile". "Nonostante tutto - prosegue - siamo andati al riposo a meno 8 ma abbiamo iniziato male dopo l'intervallo mollando. Quando abbiamo ritrovato compattezza con l'ultimo quintetto, a quel punto era tardi. Ora dobbiamo ritrovare coesione e soprattutto fiducia nelle cose che facciamo".

Anche i numeri confermano le parole del tecnico spezzino. Il 39% dal campo ed il 24% dalla lunga sono cifre che parlano da sole mentre, a livello individuale, spicca Alessandro Antonini, miglior marcatore della partita sulla sponda Use con 13 punti. In doppia cifra anche Turini e Restelli mentre polveri bagnate per Villa ed Ingrosso. Ed ora di fronte alla Computer Gross si pare un altro difficile ostacolo visto che domenica prossima alle 18 la squadra di coach Marchini sarà di scena a San Miniato contro l'Etrusca che ha iniziato il suo campionato passando di ben 31 punti sul campo di Firenze.

Fonte: Use Basket Empoli