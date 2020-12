Cade pino su due auto in sosta a Livorno

La Protezione civile del Comune di Livorno sta inviando un avviso telefonico per comunicare che per le prossime ore sono previste piogge anche intense. Si raccomanda di limitare gli spostamenti e di prestare la massima prudenza, in particolare in prossimità dei corsi d’acqua.

Sta piovendo quasi ininterrottamente da molte ore e le squadre dei tecnici comunali coordinati dalla Protezione civile hanno monitorato costantemente il territorio e in particolare la situazione di fiumi e rii.

Tra gli interventi della giornata quello in via del Gelsomino, dove un pino è caduto da un giardino privato su due auto in sosta.