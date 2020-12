Centro Covid a Prato, Torselli (FdI): "Che fine ha fatto il progetto Creaf?"

“Oggi è stato inaugurato in pompa magna il primo lotto del centro Covid di Prato nell'immobile in cui doveva sorgere un centro per il rilancio economico del territorio. La Regione ha speso oltre 17 milione e mezzo di euro in un progetto che non ha mai visto la luce. Inoltre, fino a marzo, l'assessore Ciuffo dichiarava che il Creaf stava andando avanti. Adesso che l'immobile è diventato un ospedale Covid, la Regione ha abbandonata il progetto di costituire un centro per lo sviluppo economico della zona? Pretendiamo risposte da Ciuoffo". Così Francesco Torselli, Presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.