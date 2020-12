Guardie di Città di Pisa donano apparecchio all'ozono alle Guardie Zoofile

Il Coordinatore delle Guardie Zoofile Michele MENNUCCI ed il Vice Coordinatore Giorgio TAMBERI, esprimono viva soddisfazione ed un sincero ringraziamento, al Corpo Guardie di Città di Pisa.

Nel pomeriggio del 5 Dicembre 2020, su iniziativa di Alessandro BARGAGNA, Security Manager del Corpo delle Guardie di Città, sono infatti stati donati un apparecchio all’ozono per sanificare i mezzi di servizio e la Sede Operativa, insieme a mascherine e tamponi rapidi salivari, per verificare l’eventuale positività dei soggetti testanti. Per il N.O.G.R.A. di Pisa, commenta il Coordinatore Michele MENNUCCI, si tratta una strumentazione importante a difesa dei propri Volontari e delle proprie Guardie Zoofile, sempre in prima linea sul territorio della nostra Provincia, nella tutela delle Normative inerenti gli Animali e l’Ambiente, ovvero nel semplice aiuto dei cittadini ammalati di Covid, più fragili o anziani, con animali d’affezione al seguito.

Il Security Manager Alessandro BARGAGNA, presente all’evento insieme ad una rappresentanza del Corpo Guardie di Città di Pisa, specificando l'importanza per il suo gruppo, di sostenere il mondo dell'Associazionismo, si è mostrato felice di aver ideato e portato a compimento questa importante e gradita donazione, che permetterà agli Operatori ed alle Guardie Zoofile, di poter "lavorare" in sicurezza, nell’interesse della città

di Pisa ed a sostegno delle famiglie più deboli, con una particolare attenzione alle tematiche inerenti gli Animali e l’Ambiente.

L’apparecchio all’ozono, sarà messo a disposizione anche di altre Associazioni operanti sul territorio, che ne facessero richiesta, al fine di sanificare i mezzi e le loro sedi, in un’ottica si cooperazione e sinergia tra le varie forze in campo.

Per il N.O.G.R.A. di Pisa erano presenti alla consegna di tutto il materiale donato, che è avvenuto presso la Sede Operativa del gruppo, sita in Viale delle Cascine, il Presidente/Coordinatore Provinciale Michele MENNUCCI ed il Dirigente e Responsabile dell’Area Legale, Avv. Giovanni FRULLANO.

Fonte: Ufficio Stampa