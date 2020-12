IIS Ferraris Brunelleschi, il disegno di Filippo Braglia fa 'il giro' d'Europa

Succede in una scuola che sa accogliere e valorizzare tutte le molteplici competenze specifiche dei suoi studenti di scoprire un talento figurativo.

Ė quanto accaduto all’I.I.S. “G. Ferraris - F. Brunelleschi” di Empoli, un Istituto noto per formare fior di professionisti nei settori tecnici e pratici, di trovare dietro i banchi di scuola un giovane che oltre alla passione per le materie d’indirizzo coltiva anche l’attitudine per il disegno. In questo caso bravo lo studente e brava l’insegnante che ha saputo far emergere questa specificità e coniugarla entro la ricchissima pluralità espressiva che l’Istituto offre da anni, attraverso il Laboratorio Teatrale, i Cortometraggi e lo ScriLab.

Filippo Braglia, così si chiama il giovane disegnatore, iscritto al secondo anno dell’ITI con indirizzo Chimica, ha iniziato durante il primo confinamento per la pandemia a dar prova della sua straordinaria capacità di tradurre in campo figurativo idee e pensieri espressi all’interno dei vari Laboratori coordinati dalla Prof.ssa Silvia Desideri.

Pochi tratti, a penna nera, sottolineano i contorni principali di un abile acquarello contraddistinto da colori tenui ma vivaci. Uno stile semplice ed efficace che sa rendere subito l’idea. Il disegno di Filippo, comunicativo e leggero, è stato apprezzato così tanto anche fuori dai confini puramente scolastici, che un suo lavoro è diventato il logo di Giovani e quarantena. La solitudine oltre l’isolamento dell’Associazione Giovani Idee (https://www.giovanidee.it/xv-edizione-del-concorso-giovani-e-quarantena-la-solitudine-oltre-lisolamento/), una associazione a cui aderiscono varie Scuole Superiori di diversi Paesi europei, oltre a Fondazioni e Istituzioni.

Un successo che rende orgogliosa la scuola empolese per sapere dar spazio a tutte le forme espressive dei giovani studenti, soprattutto in un momento di distanza e di apatia, causate dall’emergenza sanitaria. Un vero inno alla creatività e alla fantasia che rincuora e dà speranza alle generazioni future.

Naturalmente, la notevole capacità espressiva dello studente si è prestata ad accompagnare molte iniziative promosse dall’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi”, come la locandina per lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, vari cortometraggi e le copertine dei video di tutti gli Indirizzi dell’Istituto.

Basta collegarsi al sito dell’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi” per conoscere lo stile di Filippo Braglia.

Fonte: IIS Ferraris Brunelleschi - Ufficio stampa