Solidarietà a San Casciano: tablet e formatori digitali per ragazzi e ragazze disabili

L'associazione Per Crescere Insieme, costituita da famiglie del territorio con figli, ragazzi e adulti diversamente abili, ha messo in atto un progetto di formazione per l'utilizzo di tablet e internet, destinato ai giovani e alle loro famiglie allo scopo di contrastare isolamento e solitudine nella fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Grazie al contributo che la Regione Toscana ha assegnato all’associazione sancascianese, presieduta da Paolo Salvini, come misura anticovid, la rete “Per crescere Insieme” che opera da tanti anni nel settore della disabilità ha potuto acquistare tablet e dotarsi di figure specializzate per la formazione e l’attivazione di percorsi di educazione digitale soprattutto nei confronti dei familiari.

“E’ un progetto che stiamo realizzando – dichiarano Paolo Salvini, Nico Laiti e Sabrina Mangani dell'Associazione Per Crescere Insieme - per aiutare le famiglie a vincere le proprie resistenze rispetto all’utilizzo degli strumenti digitali che in questo momento possono dare una mano e farci sentire tutti meno soli. Un intervento semplice e mirato che ricorre anche all’utilizzo del canale YouTube e di appositi tutorial. Crediamo che tali occasioni di formazione ci permettano di socializzare e acquisire dimestichezza con i mezzi della tecnologia multimediale necessari, in questa fase così complessa soprattutto per chi vive e affronta quotidianamente la disabilità, ad abbattere le barriere e rafforzare i sentimenti di unità e coesione sociale”.

