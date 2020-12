Si apre una voragine in una strada del Grossetano

Si è creata una voragine in una strada in provincia di Grosseto. È successo a Manciano, sulla sp101 adiacente al torrente Elsa, a causa del maltempo. La strada - che collega Vallerana e Sgrillozzo - è stata chiusa per valutazioni tecniche e in via del tutto precauzionale. Sarà inviato dall'amministrazione comunale un messaggio riguardo la chiusura.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia di Grosseto, i carabinieri, la squadra della Protezione civile Misericordia di Manciano e i vigili del fuoco. Il sindaco Mirco Morini è stato in contatto con il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Manciano Luca Giorgi, forze dell'ordine, vigili del fuoco e la Provincia per la valutazione dell'entità del problema.

Domani sono previsti i sopralluoghi per la valutazione dell'entità del problema.