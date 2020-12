Buon compleanno Gianni Rodari, un mese di eventi a Montespertoli

Dall’11 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 Montespertoli diventa un teatro fantastico protagonista la fantasia di bambini e ragazzi, che irrompe festosa nelle vie di Montespertoli facendo leva sull'errore, quindi, come occasione di crescita e di unione in un territorio dove scuola è sinonimo di un'intera comunità o per dirla con Gianni Rodari è davvero "una scuola grande come il mondo".

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, Coop21 e alcune associazioni del territorio, ha organizzato una serie di iniziative per celebrare i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari. Il progetto, ideato e curato da Giovanna M. Carli (MUNAR, Museo della Narrazione), si declina in una serie di iniziative reali e virtuali.

MOSTRA IN VETRINA

"SBAGLIANDO S'INVENTA .. una scuola grande come il mondo".

Mostra a cura dell'Istituto comprensivo 'Don Lorenzo Milani'.

Esposizione dei lavori di pittura, grafica e collage realizzati dalle bambine e dalle ragazze, dai ragazzi e dai bambini di scuole Montespertoli realizzata con il contributo di Coop Montespertoli.

I lavori artistici dedicati al centenario di Gianni Rodari saranno esposti nelle vetrine dei negozi del centro e delle frazioni. L'evento è realizzato in collaborazione con l'Associazione Commercianti di Montespertoli.

'IL FAVOLOSO GIANNI' Antologia murale', mostra con testi di Rodari e disegni di Paola Rodari, a cura di Giovanna M. Carli, realizzata originariamente negli anni '80 dal Coordinamento Genitori Democratici ONLUS fondata nel 1976 da Marisa Musu e Gianni Rodari sull'onda dei movimenti di partecipazione e di rinnovamento democratico delle istituzioni tradizionali.

'BISCATTI ' Dolci storie fotografiche per i più golosi. Il Circolo Fotografico Fermoimmagine festeggia i 100 anni di Gianni Rodari con una mostra fatta di foto da leggere. Scatti che raccontano storie fantastiche, biscattate con gli occhi di un bambino. L'Artigiana scrittora Giovanna Vannini abbina ad ogni scatto esposto una frase di Rodari e regala un cappello poetico alla mostra.

Info e dettagli: www.cffm.it / facebook.com/CFFM2009 La mostra con foto grandi formati sarà visibile dall'esterno del Loft19 in via Sonnino 19/21 tramite luci temporizzate con la lettura dei testi abbinati alle foto.

RODARI AL FEMMINILE ' RF / VD ' Voce di Donne

Presentazione dell'Assessora Alessandra De Toffoli e Daniela Di Lorenzo

Letture sceniche e musicali ispirate al mondo al femminile di Gianni Rodari

Direzione artistica Giovanna M. Carli e Tiziana Giuliani

Musiche inedite suonate dal vivo dal maestro Stefano Cencetti

Con Tiziana Giuliani e le allieve del Teatro dei Passi

Voce narrante Giovanna M. Carli

Con la partecipazione straordinaria di Anna Maria Castelli e con: Angelita Borgheresi, Anna Giambelli, Gabriella Lauria, Giovanna Vannini

Evento online sui canali social (facebook e youtube) del Comune di Montespertoli nel mese di dicembre

Mercoledì 16 dicembre - Ore 18:00 - Evento Streaming da seguire sulla pagina Facebook del Comune di Montespertoli

Grazia Gotti, pedagogista, fondatrice della Libreria Giannino Stoppani di Bologna e dell'Accademia Drosselmeier, scrittrice e presidente del Comitato Nazionale Festeggiamenti ufficiali di Gianni Rodari.

DALLA FANTASTICA ALLA CROMATICA

L'arte di inventare storie e l'arte di illustrarle: un percorso che ritorna alla Grammatica della Fantasia e prende in esame le figure che hanno accompagnato le storie di Gianni Rodari.

Sabato 19 dicembre - Ore 10:00 - Evento Online su prenotazione

Petra Paoli, atelierista e docente Accademia Drosselmeier di Bologna.

SEGNI FANTASTICI

Laboratorio di scrittura creativa per adulti e insegnanti

Sperimentazioni inusuali a partire dalle pagine di Gianni Rodari e dall'iconografia che le ha accompagnate.

Atelier d'arte per insegnanti, educatori, bibliotecari, adulti appassionati

Posti limitati! Prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.montespertoli.fi.it | 0571 600228

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa