Coronavirus Empoli e Cuoio, 41 contagi e 3 decessi

Sono 257 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro, di cui per un paziente del territorio empolese non è stato possibile recuperare i suoi dati principali. Decessi: 14 che risalgono alle ultime 24 ore e avvenuti: 8 nella provincia di Firenze, 1 in quella di Prato, 4 nella prov. di Pistoia e 1 nella prov. di Pisa.

Questi i decessi segnalati nelle nostre zone nelle ultime 24 ore: una 72enne di Empoli e un 81enne di Santa Croce morti all'ospedale di Empoli, una 80enne di Vinci morta all'ospedale di Fucecchio.

Di seguito il dettaglio dei contagi di oggi.

156 casi in provincia di Firenze di cui 29 in zona empolese

Bagno a Ripoli 2

Borgo San Lorenzo 1

Calenzano 3

Campi Bisenzio 8

Dicomano 2

Fiesole 1

Figline e Incisa Valdarno 1

Firenze 61

Greve in Chianti 2

Impruneta 1

Lastra a Signa 3

Pelago 2

Pontassieve 5

Rignano sull'Arno 1

San Casciano Val di Pesa 2

Scandicci 13

Scarperia e San Piero 7

Sesto Fiorentino 5

Signa 5

Vicchio 1

29 casi nell'area empolese

Castelfiorentino 2

Cerreto Guidi 3

Certaldo 3

Empoli 16

Fucecchio 4

Montelupo F.no 1

56 casi in provincia di Pistoia

Agliana 2

Chiesina Uzzanese 1

Lamporecchio 2

Larciano 2

Massa e Cozzile

Marliana 1

Massa e Cozzile 2

Monsummano Terme 1

Montale 4

Montecatini Terme 2

Pescia 2

Pieve a Nievole 6

Pistoia 19

Ponte Buggianese 4

Quarrata 5

San Marcello e Piteglio

Serravalle P.se 2

33 casi in provincia di Prato

Cantagallo 1

Carmignano 3

Montemurlo 6

Prato 21

Vaiano 2

12 casi provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 5

San Miniato 6

Santa Croce sull’Arno 1

Fonte: Asl Toscana Centro