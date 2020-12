Fiom Prato, il Segretario Generale chiede incontro alle forze politiche Anpi e Arci

“Abbiamo intenzione di avviare un dialogo costruttivo con le forze politiche locali e con le associazioni progressiste quali Anpi ed Arci, per esprimere la nostra visione sui temi del lavoro legato al comparto metalmeccanico pratese e costruire punti in comune e per questo abbiamo chiesto ufficialmente un incontro.

Nel rispetto dell'autonomia di ciascuno, potremmo collaborare per dare il giusto valore alla presenza dei lavoratori e dell'industria metalmeccanica nella provincia, che continuano ad essere una realtà importante del tessuto manifatturiero toscano.”

Lo dichiara Daniele Calosi segretario generale Cgil Prato

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa