Firenze, Taxi: "Tariffa fissa 10 euro per andare in centro, per aiutare lo shopping natalizio"

"A Natale, ogni tratta vale... 10 euro". E' lo slogan dell'iniziativa congiunta di Socota 4242 e Cotafi 4390, le due cooperative che gestiscono il servizio taxi a Firenze. Per raggiungere il posteggio taxi di piazza della Repubblica, in centro, da dieci posteggi fuori dal centro (e viceversa), la corsa per i clienti sarà a tariffa fissa di 10 €. La promozione parte domani, 10 dicembre e durerà fino al 31 gennaio 2021, nella fascia oraria 8:00-22:00. I posteggi da cui si potrà prendere il taxi per raggiungere il centro cittadino sono quelli di viale Mazzini, piazza Beccaria, piazza Ferrucci, piazza San Jacopino, stazione Leopolda, piazza della Libertà, piazzale Donatello, piazza Pier Vettori, piazzale Donatello, Parterre.

"Questa nostra iniziativa vuole essere un contributo dei tassisti fiorentini allo shopping natalizio - spiegano i responsabili marketing di Socota, Milko Signorini, e di Cotafi, Cristiano Becagli -. Veniamo da un anno drammatico, l'emergenza Covid sta uccidendo l'economia e di conseguenza il lavoro e il sostentamento di tantissime famiglie. Per far ripartire i consumi è necessario rilanciare gli acquisti, e visto che stiamo andando verso il periodo natalizio e poi i saldi, siamo convinti che questa iniziativa possa essere un piccolo aiuto in questa direzione".

Fonte: Ufficio Stampa