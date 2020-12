Imprenditorialità giovanile, 13 proposte dai giovani dell'Università di Firenze

Idee a caccia di impresa, a proporle sono i giovani dell’Università di Firenze che troveranno la ribalta domani giovedì 10 dicembre all’interno dell’incontro "Unifi Startup Campus. Start Up e progetti d'impresa - anno 2020", l’appuntamento annuale dedicato alla presentazione dei risultati prodotti dai percorsi di training per i giovani dell'Ateneo fiorentino orientati a sviluppare progetti per il mercato (ore 10 partecipazione gratuita su prenotazione).

L'iniziativa è promossa dal Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario (CsaVRI) di Unifi, in collaborazione con la Fondazione CR Firenze e la Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione.

La mattinata si apre con un saluto di Andrea Arnone, prorettore vicario con delega al trasferimento tecnologico e ai rapporti col territorio e col mondo delle imprese dell'Ateneo fiorentino, di Cecilia Del Re, assessora all’innovazione del Comune di Firenze, Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio di Firenze e di Gabriele Gori, direttore generale della Fondazione CR Firenze.

Si entra poi nel vivo con la presentazione delle 13 idee dei giovani laureandi e neolaureati, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti impegnati nel percorso di training del programma Impresa Campus Unifi – prima call 2020 che si contendono tre premi da investire in attività di formazione o alla partecipazione a eventi in tema innovazione e start-up (3.000 euro al vincitore che avrà anche accesso al programma Federmanager “Startup Success”, 1.500 euro al secondo classificato, 1.000 al terzo); prendono poi la parola Alessandro Sordi, fondatore e amministratore delegato di Nana Bianca, su “Fare start-up oggi a Firenze” e Lucia De Siervo, direttore attività economiche del Comune di Firenze su “Un occhio al futuro: Make Next Florence”.

Il clou dell’evento è previsto alla fine della mattinata con la premiazione dei vincitori di Impresa Campus 2000.

L’iniziativa è patrocinata da Camera di Commercio di Firenze, Comune di Firenze, Impact Hub Florence, Murate Idea Park, Nana Bianca e The Student Hotel, e sarà anche l’occasione per parlare delle numerose iniziative dedicate alle start-up dall’ecosistema dell’innovazione fiorentino.

Fonte: Università degli Studi di Firenze