Riaprono le Poste a Rufina dopo il tentativo di furto

Terminano i disagi per i cittadini di Rufina: domani, giovedì 10 dicembre, riaprirà l’ufficio postale di piazza Kurgan. La chiusura si era resa necessaria a causa del tentativo di rapina verificatosi nella notte tra l’8 e il 9 agosto quando, ignoti hanno cercato di manomettere, con l’utilizzo di esplosivo, la postazione bancomat. Il tentativo ha causato ingenti danni anche all’interno e si è reso necessario un intervento di rispristino particolarmente complesso. I disagi sono stati ridotti qualche giorno dopo quando è stato posizionato un ufficio postale mobile, ma di sicuro i problemi non sono mancati.

Tra il primo cittadino di Rufina Vito Maida e Poste si è subito aperto un canale privilegiato attraverso il lavoro di Marina Orossi, direttrice filiale Firenze 2, e Paolo Pinzani, responsabile relazioni istituzionali, ci sono state settimane di contatti e verifiche.

Gli interventi di ripristino sono poi partiti ed i lavori sono stati portati avanti in modo spedito anticipando a dicembre l’apertura inizialmente prevista a gennaio, restituendo a Rufina un presidio importante, che risponde all’impegno di vicinanza verso i piccoli comuni, più volte ribadito dall’Ad di Poste Matteo Del Fante.

“Sono particolarmente grato all’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante che mi ha ascoltato e seguito pazientemente in questi mesi – afferma il Sindaco di Rufina Vito Maida -. Un grazie particolare a tutti i dipendenti dell’ufficio di Rufina per aver fatto tantissimi sacrifici personali per garantire tutti i servizi, a nome della comunità”.

Fonte: Comune di Rufina - Ufficio stampa