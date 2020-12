San Romano, cambia la viabilità in via delle Porte

Tolto il senso unico in via delle Porte a San Romano alto, mentre rimane a doppio senso la parte bassa della strada che arriva fino alla Tosco Romagnola. Questa la soluzione congiunta che mette d'accordo i residenti della strada che divide i Comuni di San Miniato e Montopoli in Val d'Arno, dopo le varie riunioni a consulte congiunte. "Le amministrazioni hanno cercato di andare incontro alle esigenze dei cittadini e di far coesistere le diverse istanze con quello che le regole ci consentono di attuare per tutelare soprattutto la sicurezza - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e il sindaco di Montopoli in Val d'Arno Giovanni Capecchi -. Non è stato semplice arrivare ad una soluzione condivisa, nel rispetto della sicurezza e della corretta viabilità; nonostante questo siamo comunque riusciti a dare risposte concrete, proprio per l'importanza di questa porzione di viabilità che collega i nostri due territori".

"Il percorso di dialogo con le consulte cittadine non si è mai interrotto - spiega l'assessore alla Polizia Municipale e alla Sicurezza del Comune di Montopoli Roberta Salvadori -. I lavori si sono svolti nel rispetto dei tempi e seguendo tutti i passaggi necessari. Con questa soluzione abbiamo raggiunto un traguardo importante, nato da un percorso partecipativo, a dimostrazione di quanto sia efficace lo strumento della consulta, un luogo di raccolta e condivisione delle istanze dei cittadini. Per questo auspico che le prossime riunioni siano sempre più partecipate, perché per noi il cittadino è il vero azionista di maggioranza".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa