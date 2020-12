Si toglie la vita a 27 anni, tragedia nel circondario

Una notizia tragica giunge dall'Empolese Valdelsa. Ieri sera in un comune di zona un 27enne si è tolto la vita in casa. La madre avrebbe scoperto quanto accaduto al figlio in serata. Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio:

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).