Tirocinio retribuito per un giovane al Comune di Marradi

Il Comune di Marradi attiva un tirocinio retribuito nell'ambito “Area amministrativa: comunicazione, archiviazione e segreteria” per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili.

Possono presentare domanda giovani tra 18 e 29 anni non compiuti, disoccupati o inoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego. Tra i requisiti richiesti, il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, oltre a non aver già svolto un tirocinio analogo o incarichi o precedenti lavori per il Comune. Il tirocinio si svolgerà su 30 ore settimanali, distribuite prioritariamente su 5 giorni, con un rimborso mensile di 600 euro.

La domanda, comprensiva di curriculum e fotocopia di documento d’identità, deve pervenire al Comune di Marradi entro e non oltre il 5 gennaio 2021 all'Ufficio Protocollo o per posta raccomandata a/r o pec (comune.marradi@postacer.toscana.it). Avviso e modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune www.comune.marradi.fi.it.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Marradi