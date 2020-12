Trofeo Eye 2020, giovani imprenditori in gara a Scandicci

Anche a distanza, hanno portato avanti le loro idee imprenditoriali e ora sognano di farle diventare delle vere startup: 4 gruppi di studenti tra i 16 e i 18 anni dell’Istituto Superiore di Istruzione Tecnica e Liceale Russell Newton giovedì 10 dicembre si contenderanno il Trofeo EYE Scandicci 2020. I vincitori saranno accompagnati attraverso un follow up insieme a una rete di imprenditori, professionisti, formatori e istituzioni fino alla creazione concreta di startup e di nuove imprese giovanili.

Il programma di educazione all’etica e all’imprenditorialità EYE Ethics and Young Entrepreneurs dell’Associazione Toscana Ricerca e Studio ARTES, ha coinvolto 50 studenti dell’istituto superiore di Scandicci. Dapprima in presenza, poi per via via telematica, hanno partecipato ai workshop con imprenditori e professionisti per imparare i fondamenti dell’imprenditoria con alla base l’etica e poi creare un loro elevator pitch.

Ora sono arrivati al momento più importante: presentare le loro idee di impresa a una giuria di esperti, professionisti, imprenditori.

Le idee selezionate da ARTES come le migliori e le più concrete e realizzabili che si sfideranno davanti alla giuria. Sono:

- ECO BUBBLE Gomme da masticare per il benessere del corpo e dell’ambiente di Romeo Audino, Tommaso Capobianco, Niccolò Donzelli e Gabriele Niccolini

- YOU SPORT App sportiva per consentire alle società di trovare i professionisti di Filippo Ciabilli, Leonardo Fantoni, Matteo Pisaneschi e Lapo Salucci

- WASH THE WORLD Impianto per diminuire lo spreco di acqua a casa di Lapo Pianigiani, Giammarco Giani, Samuele D’amico, Dario Giustarini

- CITYWAY App di sharing di passaggi urbani di Edoardo Bencini, Lorenzo Bianchi, Leonardo Francalanci e Andrea Zingale

Seppur dietro uno schermo, giovedì mattina i ragazzi in collegamento online (seguibile sulla pagina Facebook e sul sito di Artes) dovranno convincere i professionisti a selezionare la loro idea di impresa e ottenere i premi in palio:

- Trofeo EYE Scandicci Migliore Idea di Impresa 2020

- Percorso di mentoring con ARTES di 20 ore per provare a sviluppare l’idea di impresa

- 1000 euro al momento della costituzione

- Il libro “Elevator Pitch Manuale per Startup - Come fare una presentazione efficace di un progetto a potenziali investitori”

- Premi offerti da aziende amiche del progetto EYE

I premi saranno consegnati di persona appena possibile.

La giuria di esperti che selezionerà la migliore idea è composta da:

Alfredo Coltelli, Presidente di ARTES; Federico Trippi, imprenditore di Confindustria Firenze e Founder e CEO di R&D Telecommunication & Energy srl; Gianmarco Barluzzi, startupper di Taak digital marketing; Emanuele Pucci, cofounder di Awhy, startup innovativa dell’intelligenza artificiale.

All’evento parteciperà anche la Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Tecnica e Liceale “Russell Newton” professoressa Anna Maria Addabbo.

EYE Scandicci 2020 è un'iniziativa di ARTES (Associazione Toscana Ricerca e Studi) realizzata col contributo di Fondazione CR Firenze insieme a Confindustria Firenze e al suo gruppo Giovani Imprenditori con la partecipazione dell’Istituto Superiore di Istruzione Tecnica e Liceale Russell Newton in collaborazione con Murate Idea Park, la società di consulenza TRIM Corporate Finance e la startup Awhy Srl. Ha il patrocinio del Comune di Scandicci

“Anche quest'anno – commenta il presidente di ARTES Alfredo Coltelli - il programma EYE fa sognare i giovani in Toscana. Dopo le 'Giornate delle Idee' svolte a Prato, Pistoia e Firenze, dove è attivo il progetto, ora anche gli studenti del Russell Newton presenteranno i loro progetti d'impresa ad un team di esperti per l'individuazione dell'idea più meritevole, concreta e realizzabile. A tutti i partecipanti, l'augurio di trasformare in realtà il sogno di fare impresa attraverso le proprie idee".

Fonte: Ufficio Stampa