Aperte le iscrizioni alle Seasonal School Sant'Anna di Pisa

Cibo e sostenibilità, etica del cambiamento climatico, La sintesi Il cibo, la sostenibilità delle filiere alimentari e il “diritto dell’alimentazione”; il cambiamento climatico e le sue implicazioni etiche; le regole e l’impianto normativo per conciliare il rispetto della privacy, l’utilizzo dei “big data” e garantire lo sviluppo della “società dei dati”. Sono questi i temi principali delle prossime tre Seasonal School (le cui iscrizioni si chiudono nel mese di febbraio 2021) inserite nel catalogo dei corsi intensivi che si sviluppano fino a settembre 2021, promossi dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa su temi di ricerca interdisciplinari che vedono l’ateneo tra i leader internazionali e dedicati a studentesse e studenti di talento italiani e stranieri. Anche i prossimi corsi intensivi offrono agevolazioni per le studentesse e per gli studenti, come le riduzioni legate all’ISEE, gli sconti e la priorità nell’iscrizione garantite a chi proviene dalle università e dalle fondazioni convenzionate con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Sono confermate le borse di studio (42 in totale) offerte dalla Fondazione EY e dalla Fondazione “Il Talento all’Opera”.

“Cibo, sostenibilità e diritti” è la Seasonal School le cui iscrizioni sono aperte fino al 20 gennaio 2021, con lezioni tra l’8 e il 12 febbraio 2021, per introdurre i partecipanti al tema della cosiddetta “food governance”, attraverso un percorso multidisciplinare che esplora la complessità dei sistemi agroalimentari moderni. L’obiettivo formativo è lo sviluppo di competenze in grado di promuovere il loro cambiamento verso la sostenibilità ambientale e l’inclusività sociale. Questa Seasonal School fornisce la capacità di orientarsi nelle politiche e nelle regole che riguardano il cibo, alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile con particolare attenzione alla sicurezza nutrizionale, alla conservazione dell’ambiente e della biodiversità, al tema dei cambiamenti climatici, alla frammentazione dei sistemi alimentari e al commercio mondiale, al ruolo dell’innovazione digitale e della “blockchain” (di fatto un’enorme banca dati condivisa) nei settori dell’agricoltura e dell’alimentazione. Ci sarà spazio per approfondire le principali questioni scientifiche legate ai modelli di agricoltura e ai possibili impatti sulla salute delle filiere alimentari.

“The ethics of climate change. Reshaping responsibilities for present and future generations” è la Seasonal School le cui iscrizioni sono aperte fino al 3 febbraio 2021, con lezioni tra il 22 e il 26 febbraio 2021 per fornire una formazione mirata sulle sfide etiche, sociali, politiche ed economiche legate al cambiamento climatico. Le lezioni si soffermano su quattro temi principali: caratteristiche e sfide specifiche del cambiamento climatico, implicazioni di carattere intergenerazionale per contribuire a mitigarlo, modelli per una responsabilità individuale e collettiva condivisa, la “distribuzione” globale relativa agli oneri dell’inquinamento. I partecipanti a questa Seasonal School acquisiscono una forte competenza teorica e un'efficace capacità pragmatica nell'affrontare questioni legate al cambiamento climatico e al patto che unisce la generazione attuale e quella che verrà, all'interno di un quadro etico globale.

“The responsible data society: rules and methods for AI and data analytics, beyond privacy” è la Seasonal School le cui iscrizioni sono aperte fino al 24 febbraio 2021, con lezioni tra il 15 e il 20 marzo 2021. L'economia digitale sfrutta le potenzialità dei “big data”, l'intelligenza artificiale e la grande capacità di calcolo, garantita dai sistemi attuali. Ma l’economia digitale si serve anche delle loro interconnessioni, consentendo alla “tecnologia dell'informazione” di essere il punto di incontro per la maggior parte delle nostre attività quotidiane. Tali innovazioni tecnologiche devono essere inquadrate nel quadro legale ed etico esistente, per trovare il giusto equilibrio tra la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali e la necessità di preservare la flessibilità normativa, necessaria affinché tutti gli attori del mercato possano essere rafforzati. Il quadro giuridico ed etico della “data society” sia sempre più centrale nel dibattito internazionale e per i lavori futuri, finora sono state poche le opportunità per i futuri giuristi, tecnologi e “scienziati sociali” per acquisire le competenze necessarie a governare l'interazione tra innovazione tecnologica nella “scienza dei dati” e il quadro normativo e di tutela dei diritti fondamentali. La Seasonal School vuole dunque integrare l’offerta formative su questi temi.

Possono presentare domanda di partecipazione a queste tre Seasonal School, come a tutte le altre, le studentesse e gli studenti universitari, di nazionalità italiana o straniera, che presentino le stesse caratteristiche di profitto richieste alle allieve e agli allievi della Scuola Superiore Sant’Anna: essere in pari con gli esami e avere conseguito una media di 27 su 30 per il sistema italiano. Le Seasonal School, erogate in larghissima parte in lingua inglese (della quale è richiesta la conoscenza almeno di livello B2) sono occasioni per vivere, stando “dentro” le strutture e i laboratori della Scuola Superiore Sant’Anna, l’esperienza della ricerca e della didattica d’avanguardia. A oggi, le università e le fondazioni consorziate sono: Università di Catania; Università della Calabria; Università della Tuscia; Università di Trento; Fondazione Onaosi; Università di Messina, Università di Macerata; Università di Camerino.

Da sottolineare come Fondazione EY e Fondazione “Il Talento all’Opera” assegnino 42 borse di studio da 450 euro ciascuna (ovvero tre per ogni “Seasonal School) a tre fra le studentesse e gli studenti che avranno conseguito i risultati migliori, a seguito della verifica finale e dopo rigorose modalità di valutazione. I nominativi dei tre vincitori delle borse di studio assegnate dalla Fondazione EY e dalla Fondazione “Il Talento all’Opera” sono comunicati al termine di ciascuna delle Seasonal School previste.

Il catalogo delle Seasonal School è https://www.santannapisa.it/it/seasonal-school.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio Stampa