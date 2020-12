Cashback sondaggio: utile o troppo complicato?

Rilanciare i consumi, combattere l'evasione fiscale, favorire i negozi dopo le conseguenze economiche del Covid-19, far circolare meno scambio di denaro e pagare in modo più sicuro e trasparente. Sono alcuni tra gli obiettivi del cashback, tra le misure del Governo, che ha preso il via in questo dicembre 2020.

Il cashback di Natale rientra in una più ampia misura che è l'Italia Cashless.

In ogni caso, per attivare il servizio, sono necessari alcuni passaggi digitali: bisogna possedere o la Carta d'identità digitale oppure un account su Spid. Se si ha una delle due modalità si può accedere all'App IO e avviare il cashback abilitando le proprie carte di pagamento. Se invece si è titolari di una o più carte Poste Italiane, c'è un'alternativa alla procedura di registrazione appena detta: questi ultimi infatti potranno partecipare al cashback direttamente dall'App Postepay e BancoPosta.

Il cashback di Natale è l'argomento che affronta oggi il nuovo sondaggio di gonews.it. Le domande sono tornate tra i passanti in centro a Empoli e tutti gli intervistati conoscevano la misura, si erano già iscritti o avevano intenzione di farlo. Considerato dalla maggior parte un servizio utile: nell'altra faccia della moneta è emerso solo il sistema di iscrizione e attivazione, ritenuto da molti "macchinoso" o "complicato". D'altronde l'Italia che si digitalizza, che incentiva sempre di più l'uso dell'elettronica e cammina a fianco della modernizzazione, richiede a tutti un piccolo sforzo in più.

Come funziona

Regali di Natale ma anche spesa, rifornimento all'auto, una colazione e molto altro. L'importante per ottenere il rimborso è acquistare tramite carte e app nei negozi da privati consumatori e non per attività professionale o imprenditoriale. Non valgono gli acquisti fatti online.

Entro l'anno, e prima del primo gennaio quando prenderanno il via cashback e super-cashback (decreto Agosto convertito in legge il 14 ottobre 2020 art. 73) si potrà ottenere un rimborso del 10% fino ad una soglia massima di 150 euro. Per ottenerli occorrerà fare almeno 10 spese e spendere 1500 euro: se si spende meno, si ottiene la percentuale della somma impiegata.

Cashback sondaggio: vota qui

Il sondaggio chiede infine ai lettori di dire la propria sulla nuova misura: per rispondere c'è tempo fino a giovedì 17 dicembre 2020.

Cashback, lo utilizzerai per gli acquisti di Natale? Sì, utile per avere un ritorno economico

No, troppo complicato da attivare Vota

Margherita Cecchin