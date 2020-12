Questa mattina nell’atrio di Palazzo Gambacorti un cittadino ha dato in escandescenze di fronte al personale di servizio, rovesciando a terra un tavolo e creando danni e spavento nei presenti. L’uomo, prontamente bloccato dagli agenti della Polizia Municipale immediatamente intervenuti, è stato accompagnato al Comando della Municipale per l’identificazione e la successiva denuncia per il reato di danneggiamento.