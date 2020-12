Ginnastica in Festa a Rimini, ottimi risultati per l'Asd Ginnastica Fucecchio

Dal quattro all’otto dicembre 2020 u.s. presso i padiglioni della fiera di Rimini nel corso delle manifestazioni della “Ginnastica in Festa”, si sono svolti i campionati nazionali FGI di ginnastica artistica.

Tra le altre società presenti la Asd Ginnastica Fucecchio ha partecipato ottenendo ottimi risultati: per la categoria LC individuale j1 sono scese in campo gara Alvini Amalia e Meini Egle, ambedue di anni tredici, qualificandosi rispettivamente con il quinto e l’ottavo punteggio e centrando quindi la finale con le migliori dieci ginnaste. Nonostante la finale si sia svolta con qualche imprecisione dovuta all’emozione, Alvini Amalia si aggiudica il primo posto assoluto risultando la campionessa nazionale della sua categoria e Meini Egle ottiene il decimo posto assoluto.

Nella categoria LB individuale A1 scende in campo gara Seli Greta, di anni 9, che si è potuta allenare solo due settimane per motivi di salute, e ciò nonostante ha ottenuto il trentaduesimo posto assoluto nella classifica generale; nella categoria LB individuale A4 Gronchi Giorgia, di anni dodici, si qualifica con ottimi punteggi fra le prime dieci migliori ginnaste ottenendo così la finale e risultando al decimo posto assoluto; nella categoria LB individuale S1 Cappellini Caterina, di anni sedici, ottiene la finale qualificandosi con il terzo punteggio, ma a causa del notevole stress dovuto a ben tre prove gara a cui si è dovuta sottoporre nella solita giornata, ha dovuto accontentarsi del quinto posto assoluto.

Ultima a scendere in campo gara è la squadra di serie D per la categoria LB3 j/s composta da Pacini Giada, Martelli Malena, Cenci Vittoria e Cappellini Caterina, che ha ottenuto il settimo posto nella classifica generale assoluta. Un ringraziamento particolare ai tecnici accompagnatori Viola Gemignani e Santini Giulia. Un plauso di merito a tutte le atlete anche per le difficoltà di allenarsi in questo periodo particolare e un augurio sincero per la preparazione dei prossimi impegni nazionali.