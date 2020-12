I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta, sono intervenuti intorno alle ore 14:30 per un incendio divampato in una abitazione nel comune di Pietrasanta, frazione Strettoia, località Montiscendi. L'intervento della squadra è valso ad impedire alle fiamme di propagarsi dalla sua origine al resto dell'abitazione. Non si segnalano persone coinvolte e l'intervento si è concluso intorno alle ore 16:30.