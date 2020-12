Medico di Famiglia in Montagna, dal primo gennaio torna il dottor Matteo Prati

Dal primo gennaio il nuovo Medico di Famiglia per la Montagna pistoiese sarà Matteo Prati che aveva già ricoperto lo stesso incarico da maggio ad ottobre di quest'anno. Prati, che ha già firmato il contratto con l'Azienda Sanitaria, andrà a sostituire il dottor Filippo Ducci.

Il servizio di continuità assistenziale territoriale nella Montagna pistoiese prosegue, quindi, regolarmente: gli assistiti non devono avviare alcuna procedura per il cambio del nuovo medico di famiglia in quanto saranno automaticamente assegnati al dottor Prati.

Fonte: Ausl Toscana Centro