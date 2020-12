Multiutility Toscana, servizi pubblici in una società: si parte da Empoli, Firenze e Prato

Multiutility Toscana, il progetto paventato per anni ma mai realizzato: è l'ambizioso obiettivo che prende il via oggi, 10 dicembre 2020 per superare la costellazione dei servizi pubblici locali. Una holding che gestisca servizi come quelli di rifiuti, energia, acqua per attirare maggiori investimenti e puntare a un modello sostenibile, circolare e green; valorizzare i territori e policy orientate al rispetto di elevati standard etici a tutela degli stakeholder coinvolti.

In un momento storico difficile per via dell'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica, i sindaci di Firenze, Empoli e Prato, Dario Nardella, Brenda Barnini e Matteo Biffoni si incontrano con il presidente della Regione Eugenio Giani per presentare una proposta che nasce dopo diversi mesi di incontri, tesa a creare la multiutility toscana che aggreghi i servizi.

Multiutility Toscana, i commenti

"Vogliamo migliorare i servizi pubblici locali- dichiara Dario Nardella, sindaco di Firenze-, facendo squadra per superare la frammentazione della gestione dei servizi pubblici locali nei territori. Oggi vogliamo iniziare un percorso che porti in una holding a controllo pubblico le nostre azioni, con maggioranza azionaria dei sindaci, quindi dei cittadini".

"In Toscana abbiamo 30 aziende di servizi pubblici locali se guardiamo solo il comparto industriale, 14 nel settore rifiuti, 7 in quelle dell’acqua" prosegue Nardella. Al momento il soggetto interlocutore è Acea, società del Comune di Roma.

"Il meccanismo di svincolo da soci privati non costerà un solo euro ai Comuni- spiega Nardella-. Ci saranno un miliardo e mezzo di euro ulteriori rispetto a quelli di cui disponiamo oggi. Potremo calmierare il processo di aumento delle bollette. Noi sindaci stiamo facendo un’operazione aperta a tutti i Comuni che vogliano prendervi parte".

. È fondamentale avere a fianco la Regione Toscana in materia legislativa e per la pianificazione degli investimenti, per la rete idrica a tutto il comparto dei rifiuti. Efficientamento di risorse, investimento su assett pubblici e qualità dei servizi. Vogliamo un soggetto di riferimento di Serie A di multi utilities. Farlo ora è un messaggio di fiducia.

Brenda Barnini, sindaco di Empoli, accetta la "sfida". "Empoli e l’Empolese Valdelsa si sono messe al tavolo per provare a lavorare insieme. La holding publiservizi nel nostro territorio è nata oltre 20 anni fa con l’obiettivo di andare proprio nella direzione dell’oggetto del nostro confronto. In questo momento inedito da ogni punto di vista, l’emergenza sanitaria che sta diventando sempre più economica e sociale, ha senso provare a guardare avanti e risolvere criticità storiche. In Toscana non è mai successo, perché sebbene abbiano apportato esperienze diverse e confronto, le divisioni hanno prevalso sulla voglia di fare cose insieme. Questo percorso deve vedere il coinvolgimento di tutti gli enti locali della nostra regione. Il prossimo anno si lavorerà per mettere a punto questo importante obiettivo. La ricchezza nata dalle tante esperienze territoriali è un punto di forza dal quale partire".

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ricorda come "30 anni fa i servizi erano gestiti dal Comune e rappresentavano 4 volte più il bilancio ordinario del Comune. All’epoca il Comune riusciva a gestire farmacie, trasporto pubblico, acque, gas. Con questa svolta, i comuni saranno protagonisti della gestione e la Regione non può non vedere con estremo favore questa centralità. Si tratta di un progetto di grande importanza perché rimette al centro la capacità di gestione dei comuni toscani".