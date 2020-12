Palagi, chiude il reparto Covid High Care da 22 posti

Viene restituito alla sua mission originaria il Palagi, con la chiusura dei 22 posti letto Covid di degenza High Care a bassa intensità e la ripresa dell’attività di Day Surgery all’interno del presidio. Sia pure ancora parzialmente ridotta, la possibilità di effettuare interventi chirurgici in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno o con un solo pernottamento, tornerà a tutti gli effetti praticabile al Palagi dalla prossima settimana con un regime che progressivamente si riavvicinerà a quello consueto.

La decisione di chiudere il reparto che a metà novembre era stato destinato a pazienti Covid in degenza ospedaliera ordinaria di High Care a bassa intensità, arriva in concomitanza con la significativa diminuzione della pressione di ospedalizzazione riscontrata in questi ultimi giorni dalla rete ospedaliera aziendale. Da domani al Palagi inizieranno le operazioni di sanificazione dei locali Covid che già da lunedì 14 torneranno ad essere nella disponibilità del Day Surgery.

I posti letto Covid High Care all’interno del Palagi erano stati pianificati dall’Azienda cercando di impattare il meno possibile sul mantenimento dei servizi ambulatoriali. Quelli dedicati alla donna, ambulatori specialistici e servizi per la gravidanza, sono stati tutti mantenuti anche nel periodo dell’attivazione dei 22 posti letto come è rimasta l’attività ambulatoriale per tutte le specialistiche nel rispetto delle urgenze, fast track e follow-up/visite di controllo non differibili.

Per la pronta apertura del reparto di degenza High Care al Palagi, l’Azienda sanitaria ringrazia tutto il personale medico e di assistenza che si è prodigato con impegno e dedizione nel momento più acuto della seconda ondata della pandemia.

