Ripulita scritta sui muri alla tramvia di Scandicci grazie agli Angeli del Bello

L’intervento di ripulitura nei pressi della fermata della tramvia, giovedì 10 dicembre 2020. L’assessora Lombardini: “Attenzione sempre maggiore al decoro dei luoghi pubblici e al rispetto degli altri”.

Cancellata dagli Angeli del Bello di Scandicci la scritta su un muro di piazza Resistenza, presente da alcune settimane. L’intervento di ripulitura è stato effettuato nel primo pomeriggio di giovedì 10 dicembre 2020 nei pressi della fermata della tramvia, con i volontari opportunamente distanziati nel rispetto delle disposizioni anticovid in vigore.

“Gli Angeli del Bello tornano con la loro attività e il loro entusiasmo, per questo li ringraziamo a nome di tutta la città – dice l’assessora all’Ambiente e all’Arredo urbano Barbara Lombardini – il gruppo è giovane e pieno di entusiasmo, erano partiti con una prima attività molto partecipata a febbraio, poi purtroppo si sono dovuti fermare come tutti noi. Anche in questa caso sono stati gli Angeli a proporci questo intervento di pulizia, così come avvenne per il primo appuntamento che riguardò la terrazza pensile e tutta l’area attorno al Municipio. La sensibilità dei cittadini di Scandicci in materia di ambiente aumenta sempre più, poniamo un'attenzione sempre maggiore al decoro dei luoghi pubblici cittadini e al rispetto degli altri; numerosi volontari avevano aderito a questo progetto già prima del 2020, con la partecipazione di oltre cinquanta persone già nelle prime settimane. L’impegno dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità resta quello di far crescere ulteriormente il numero di adesioni volontarie, soprattutto tra i giovani: appena sarà possibile sosterremo e promuoveremo tutte le iniziative che avranno questo obiettivo”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa