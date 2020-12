Sì a Natale e Capodanno senza spostamenti: il risultato del sondaggio di gonews.it

Le opinioni si confermano ancora una volta dalla parte della prevenzione, in tempo di emergenza sanitaria. Il sondaggio di gonews.it, la scorsa settimana, ha chiesto ai lettori di esprimersi sul tema degli spostamenti bloccati a Natale e Capodanno. Come ormai è noto, dall'ultimo Dpcm (Qui), il 25, 26 dicembre e 1 gennaio non ci potranno essere spostamenti fuori dal proprio Comune, se non per comprovate necessità.

In diversi dovranno passare le festività distanti dagli affetti familiari per questo, non sono mancate critiche e delusioni. Ma a prevalere sembrano essere ancora le misure anti Coronavirus. Vince senza dubbio chi ha votato Sì, ovvero sono d'accordo al blocco degli spostamenti per l'alto rischio di contagi, con il 76.27% dei click. Dall'altro lato c'è chi pensa alla mancata compagnia, alla difficoltà di rinunciare all'incontro con le persone più care, ma sono la minoranza: il 23.73% dei lettori ha infatti votato No, non sono feste senza amici e parenti.