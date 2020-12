Vino a domicilio, ecco 'Amico del Chianti Classico@home'

Non un semplice servizio di consegna, ma un vero e proprio viaggio enogastronomico, come fuga dalla città, come tour in tappe oppure come originale regalo di Natale, unendo la cucina dei ristoranti Amici del Chianti Classico e il vino Gallo Nero.

La nuova iniziativa del Consorzio Chianti Classico, in collaborazione con 2night, continua a sostenere i locali aderenti al circuito Amici del Chianti Classico. Dopo il fitto programma di cene con il produttore “Aggiungi un produttore a tavola” organizzate tra giugno e luglio, venerdì 11 dicembre arriva nelle case degli appassionati un nuovo concetto di vivere il territorio a tavola, con Amico del Chianti Classico @ Home.

Su questo nuovo portale il pubblico potrà ordinare a casa le proposte gastronomiche dei ristoranti coinvolti tra Firenze e Siena, sempre abbinate a una bottiglia di Chianti Classico. Gli ordini saranno recapitati a casa, o consegnati al ristorante per chi sceglierà l’opzione take away, che rende la proposta della nuova piattaforma anche un’ottima idea regalo per Natale.

Nessuna commissione per i ristoranti e una prima campionatura di bottiglie omaggio direttamente dai produttori del Gallo Nero, che in questo modo vogliono sostenere il più possibile anche questo nuovo strumento dedicato ai ristoranti Amici del Chianti Classico.

Non un semplice delivery, “Amico Chianti Classico@home” si propone come una nuova esperienza enogastronomica attraverso cui il pubblico potrà regalarsi un piccolo viaggio tra le migliori cucine e cantine del territorio.

Fonte: Chianti Classico - Ufficio stampa