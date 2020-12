Drive through e gazebo, tamponi rapidi a Scandicci

Sono già tre le iniziative a Scandicci organizzate dai Medici di medicina generale per i tamponi rapidi ai propri pazienti: quella delle Case della Salute di via Monti e di via Foscolo, che assieme hanno allestito un gazebo per il Drive trough in collaborazione con la Protezione Civile comunale (tramite Humanitas Scandicci), e i medici associati in forma di Medicina di gruppo di piazza Matteotti (sempre in collaborazione con Humanitas utilizzando la tenda di piazza Kennedy) e di via Romero, dove viene allestito un ulteriore servizio di drive through assieme ad un’altra dottoressa di San Giusto.

Complessivamente i medici coinvolti nelle tre iniziative sono 23. I tamponi rapidi sono forniti dalle Regione Toscana e vengono effettuati su indicazione dei medici ai propri pazienti asintomatici che risultino contatti stretti di persone positive al Covid-19. I tamponi rapidi antigenici effettuati vengono regolarmente registrati; i pazienti che risultano positivi hanno l'obbligo di effettuare il tampone molecolare di conferma.

Nella mattina di venerdì 11 dicembre 2020 il Sindaco Sandro Fallani ha effettuato un sopralluogo al gazebo per il Drive trough allestito davanti alla Casa della Salute di via Monti, alla presenza del dottor Marzio Taddei in rappresentanza dei Medici di medicina generale di Scandicci, del dottor Fabio Torrini per la Casa della Salute di via Monti, del dottor Alessandro Pisano per la Medicina di gruppo di via Romero, di rappresentanti della Medicina di gruppo di piazza Matteotti, del dottor Alessandro Pescitelli per il sindacato Fimmg, del Consigliere regionale Fausto Merlotti.

“Il Comune promuove e agevola tutte le attività in città per i tamponi rapidi, che incrementano lo screening sul territorio e vanno incontro alle esigenze delle persone e delle famiglie che hanno avuto contatti stretti – ha detto il Sindaco Sandro Fallani – l’Amministrazione Comunale ha favorito in tutti i modi l’organizzazione di queste attività; il nostro grazie più sentito va a tutti i medici che organizzano queste iniziative, alla Regione, alla Protezione Civile e alle associazioni che collaborano all’allestimento dei drive through”.

I pazienti sottoposti a test rapido dietro richiesta del proprio medico, arrivano in macchina alla postazione drive through, effettuano il tampone senza scendere e tornano casa, dove ricevono il risultato in circa un'ora.

Per la Casa della Salute di via Monti aderiscono all’iniziativa i medici Federico Allegri, Simona Bennati, Francesca Cerretini, Serena Niccolai, Fabio Torrini, Giuditta Vivarelli; per la Casa della Salute di via Foscolo Marzio Taddei, Mario Papucci, Paolo Fanfani, Caterina Miniati, Francesca Veneziano, Giuseppina Seola; per la Medicina di gruppo di via Romero i medici Silvia Armeli, Elena Nencioni, Tessa Niccolai, Serena Paludi e Alessandro Pisano, con la collaborazione dell’infermiere di studio Francesco Sammarco; per l’ambulatorio di piazza Matteotti i medici Carmelo Barresi , Benedetta Berti, Benedetta Vannucci, Maria Antonietta Verna, Stefano Gabbrielli; per l’ambulatorio di via San Giusto Paola Squilloni.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa