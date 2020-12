C'è un filo rosso che unisce San Miniato a uno dei marchi di abbigliamento più noti al mondo. Anzi, più che un filo è un baffo rosso, dato che si tratta di Nike. Il link è Ancuta Sarca una delle designer più in voga del momento che si affida ad Ube Studio di Francesca Strigi Loddo.

Quest'ultima è una giovane di San Miniato e si sta facendo conoscere come uno dei nomi più interessanti in ambito moda. Lo conferma la sinergia con la designer anglo-romena Sarca. "Lo studio fondato nel 2019 vanta già collaborazioni di livello internazionale, Los Angeles, Parigi, Milano, Londra ma con scarpe tutte made in San Miniato" spiega Loddo.

Per descrivere il progetto di Ube Studio per Ancuta Sarca bisogna passare da alcune parole chiave come sportswear o sostenibilità. Unendo le sneakers della casa di produzione americana all'eleganza e alla femminilità di calzature di lusso, Ube Studio è stato dunque il 'braccio' dell'operazione. Si trasforma una scarpa sportiva in un prodotto ricercato, ma con un occhio all'ambiente e al riciclo.

Come è iniziata questa avventura? Francesca Strigi Loddo racconta di aver contattato Sarca su Instagram per farle i complimenti per la sua idea e per comprare un paio di scarpe, ma lei cercava una produzione: qui è scoccata la scintilla. Ancora una volta i tanto bistrattati social sono il motore per l'innovazione, anche in campo stilistico.

Si è parlato di sostenibilità, qual è il ruolo in queste sneakers ibride? I pezzi di Nike arrivano tutti dai cosiddetti deadstock, ovvero le giacenze. E anche il pellame scelto si basa sulla sostenibilità dei deadstock. La sfida di Ube Studio è stata integrare una scarpa bassa su un'altezza, che dà femminilità alla scarpa. Il risultato è piaciuto: in vendita sugli e-commerce più importanti, sono tutte sold out. Ube Studio e Ancuta Sarca lavorano alla prossima produzione.

A proposito di futuro, per Ube Studio i progetti sono molti: "Anche se lo studio è del 2019, l lavoro è nato anni addietro grazie anche mio padre a Uberto Loddo - spiega Francesca -. Si occupa di consulenze per la calzatura e si è aperto alla direzione creativa di marchi. Ha collaborato anche con altri nomi importanti della moda come Bav Tailor, Jeckerson o Carlos Santos e ha sfilato a AltaRoma, tra le altre cose."

La creatività di Francesca Strigi Loddo e del suo studio, però, guarda ancora avanti: "Vorremmo aprire qualcosa di nostro. Abbiamo già dei brand e un negozio a Milano, ma vogliamo ampliarci nell'e-commerce e su altre linee 'by Ube Studio'".

Gianmarco Lotti