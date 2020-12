La Compagnia di Babbo Natale fa tappa al piano terra del Mercato Centrale

Un modo per celebrare un Natale che sarà sicuramente diverso ma che tutti, volente o nolente, ricorderemo per sempre. Babbo Silvano e i suoi amici, che fanno parte della Compagnia di Babbo Natale, l'associazione nata nel 2007, anche questo anno non hanno voluto rinunciare a portare un po' di allegria tra i bambini, provati dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. I 'Babbi Natale', infatti, domani (sabato 12) e sabato 19, offriranno ai piccoli che passeranno dal mercato una giornata speciale all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Su una vera e propria poltrona e sullo sfondo di una cornice-ritratto delle grandi occasioni, saranno a disposizione per raccogliere le letterine e per immortalarsi in divertenti e significative foto-ricordo sperando che sia il primo e l'ultimo anno di vedere un Babbo Natale con la mascherina.