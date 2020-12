Mascherine Poggibonsi, due appuntamenti per completare la consegna

Due ulteriori occasioni per ritirare le mascherine a Poggibonsi di cui la regione Toscana ha fornito il Comune. Dopo le giornate di distribuzione che si sono svolte sabato 28 novembre e sabato 5 dicembre, l’amministrazione ha introdotto due ulteriori appuntamenti per completare la distribuzione. A differenza delle precedenti occasioni le mascherine saranno consegnate in una unica postazione, ovvero presso l’ex Tribunale di via Volta (ingresso laterale), nelle giornate di lunedì 14 dicembre e di martedì 15 dicembre, dalle 17,30 alle 19,30. A consegnare le mascherine saranno i volontari dell’associazione dei Rioni di Poggibonsi.

“Associazione che ringraziamo per questo supplemento di impegno che si aggiunge a quello già profuso nelle prime due giornate – dice l’assessore Enrica Borgianni – Un ringraziamento che estendiamo a tutta la grande rete di volontari e di associazioni che hanno accompagnato e reso possibile questo ulteriore servizio per la comunità che si aggiunge all’impegno quotidianamente profuso. L’intera operazione di distribuzione si è svolta grazie alla disponibilità della Pubblica Assistenza, della Misericordia di Poggibonsi, della Vab Valdelsa, dei Rioni di Poggibonsi, della Polisportiva di Staggia, della Misericordia di Staggia, di tanti consiglieri comunali, membri della giunta, politici del territorio e cittadini singoli impegnati. Fondamentale il contribuito dell’UPP e del Centro Insieme per gli spazi e il supporto fornito. Ringrazio tutti loro ed estendo il ringraziamento ai dipendenti dell’amministrazione che hanno imbustato le mascherine e hanno gestito logisticamente tutto il percorso organizzato dalla Protezione Civile in collaborazione con le associazioni”.

Con i due prossimi appuntamenti la distribuzione si completa. Le mascherine, 5 a persona, verranno consegnate per nucleo famigliare ovvero un referente per famiglia le ritirerà per tutto il nucleo (compresi bambini e bambine che abbiano compiuto sei anni di età) dietro presentazione di un documento.

Il servizio è esclusivamente per i cittadini residenti a Poggibonsi. Per ritirare le mascherine è necessario presentarsi all’ex Tribunale nei giorni e negli orari indicati, dove saranno presenti i volontari muniti di apposito registro. E’ possibile ritirare le mascherine anche per altri nuclei familiari, con presentazione del relativo documento. Chi ha già ritirato le mascherine non le potrà prendere di nuovo.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa