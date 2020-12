Riapre la biblioteca di Castelfranco, aperti anche spazi per studio e lettura

Da mercoledì 9 dicembre è di nuovo possibile entrare nella Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto e usufruire dei suoi servizi.

Il DPCM del 3 dicembre scorso considera le biblioteche come servizi essenziali e non le include nella sospensione dei servizi previsti per gli altri luoghi di cultura, equiparandole così alle librerie che rimangono aperte indipendentemente dalla fascia regionale di appartenenza.

Dopo un attento lavoro di coordinamento tra le Rete documentarie toscane e le tredici della Rete Reanet, è stata decisa una strategia uniforme per la riapertura con regole condivise da tutti i Comuni dell’Empolese Val d’Elsa e del Medio Valdarno.

Il prestito dei libri continua ad essere su prenotazione: per fissare un appuntamento occorre telefonare ai numeri 0571/487260 e 0571/487263 o inviare una mail a biblioteca@comune.castelfranco.pi.it indicando un recapito telefonico per essere ricontattati.

Rimangono invariati gli orari di apertura e le condizioni di accesso previsti prima della sospensione dei servizi e cioè:

- prestiti e restituzioni dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e nei pomeriggi di martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

- studio/lettura/consultazione dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 14,00.

Le restituzioni possono essere effettuate anche senza entrare in Biblioteca, depositando i libri nella scatola posta di fronte all’ingresso.

I libri sono assolutamente “Covid-free”. Tutto il materiale (compresi cd e dvd) sarà trattato in assoluta sicurezza, secondo quanto previsto dalle linee guida per l’emergenza epidemiologica.

Dopo un prestito, i volumi restituiti effettuano una quarantena.

L’accesso avverrà previa misurazione della temperatura, indossando la mascherina per tutto il tempo di permanenza in biblioteca e effettuando l’igienizzazione delle mani.

Su richiesta continua anche il prestito a domicilio.

Il servizio, totalmente gratuito, è rivolto solo per chi abita nel comune di Castelfranco e sarà svolto dai volontari del servizio civile, attivi in Biblioteca.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa