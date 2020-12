Sr 429, Ghiozzi (Verdi) scrive all'assessore regionale Baccelli

Di seguito la lettera di Damiano Ghiozzi, Europa Verde Castelfiorentino, indirizzata all'assessore regionale Stefano Baccelli.

Le invio, con la presente, in allegato, l'atto di riferimento che motiva le deduzioni del "Comitato 429 sicura". Un elaborato che evidenzia in sintesi, come Lei potrà verificare, quanto si dispone relativamente al IV° lotto della SR429 in zona dei Rimorti di pertinenza del Comune di Castelfiorentino.

Il Comitato, come del resto esponenti di partiti politici diversamente connotati, hanno più volte evidenziato la mancata realizzazione di quanto richiesto con l'atto Dirigenziale n.119 del 07 maggio 2004, in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in materia dell'assetto territoriale, del patrimonio culturale e della sicurezza stradale.

Pertanto si sollecita l'esecuzione delle opere previste: le obbligatorie "prescrizioni" che sostituiscono la VIA, come pure le consigliate "raccomandazioni" che si ritiene debbano essere realizzate a completamento dell'infrastruttura e comunque prima del necessario collaudo.

Venuti a conoscenza che è stata prevista per il giorno 19/12/2020 l'inaugurazione della SR429 Le chiediamo un suo tempestivo intervento perchè si rispetti quanto prescrive l'Atto Dirigenziale n. 119 del 7/5/2004 disposto dal Circondario dell'Empolese Valdelsa.