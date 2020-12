Torna domani il TEDxSiena, quest'anno in formato digitale

Torna domani, sabato 12 dicembre, a Siena il format TED per “attivare il potere delle idee di cambiare il mondo”. Speaker del talk, dal titolo “Culture first. Valori e competenze alla base della ripartenza”, dalle ore 10,30 in diretta streaming sui canali social dell'Università di Siena, saranno Maurizio Bettini, filologo e antropologo, docente dell'Ateneo e fondatore del Centro Antropologia e mondo antico, Maria Chiara Carrozza, docente di Bioingegneria industriale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, direttore scientifico della Fondazione Don Carlo Gnocchi, già ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, e l'imprenditrice Katia Sagrafena, direttore generale del Gruppo Vetrya, azienda internazionale che opera nel mondo tlc, media e digital.

L'evento TedxSiena è promosso dall'Ateneo senese in collaborazione con USiena Alumni, gli studenti universitari della Society UBES e dell'associazione Uradio, con Knowità, Bside, Smart City lab, e con il patrocinio della Fondazione Monte dei Paschi e del Comune di Siena.

“A partire dalla forte capacità di innovazione degli speaker, l'evento sarà l'occasione per alimentare scambi di idee e confronti che sappiano ispirare, in particolare nei giovani, nuove sfide per il futuro – commenta la professoressa Maria Pia Maraghini, curatrice dell'evento insieme ai docenti Simone Rossi e Monica Ulivelli – .La grave crisi provocata dalla pandemia richiede profonde ristrutturazioni che incidono sulla natura stessa di molte aziende e istituzioni. L’efficacia di questi cambiamenti dipende prima di tutto dalla comunità di persone che costituiscono un'organizzazione e che la esprimono, con i loro valori e le loro competenze”.

Per seguire l'evento: www.facebook.com/unisiena, https://www.youtube.com/watch?v=u91frT8CSj8

Fonte: Ufficio Stampa