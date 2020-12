Verde pubblico, Firenze premiata dal presidente Mattarella

Il Comune di Firenze è stato premiato oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il sistema digitale del verde pubblico, il pacchetto di iniziative realizzate per dotare il verde pubblico cittadino di un’infrastruttura digitale e arrivare a una gestione più efficiente, trasparente e partecipata.

Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito dell’undicesima edizione del Premio nazionale per l’innovazione ‘Premio dei Premi’ 2020, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per concessione del Presidente della Repubblica Italiana. Una cerimonia quest’anno interamente online, con la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e la partecipazione della ministra per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, della ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano e del presidente della Fondazione Cotec Luigi Nicolais.

A ricevere il premio, da Palazzo Vecchio, sono stati il sindaco Dario Nardella e l’assessore all’Ambiente, smart city e innovazione Cecilia Del Re.

“L’Amministrazione - si legge nelle motivazioni - è stata selezionata in quanto risultata vincitrice del premio Agenda digitale 2019, nella categoria Agende digitali degli Enti Locali, con l’iniziativa 'Firenze Green Smart City' che comprende un insieme di iniziative, realizzate con la partecipazione dei cittadini, per aumentare la consapevolezza sul verde pubblico, la gestione trasparente e la valorizzazione del patrimonio arboreo del Comune”. Promosso da Abi, Adi, Confcommercio, Confindustria, PNICube con il coordinamento della Fondazione Cotec e la partecipazione del Dipartimento della Funzione pubblica, il “Premio dei Premi” è attribuito nella Giornata nazionale dell’Innovazione allo scopo di sottolineare l’importanza della ricerca e dell'innovazione e della loro applicazione in ogni forma e intensità. Il ‘Premio dei Premi’ ha l’obiettivo di sostenere la capacità d’innovazione del settore imprenditoriale, del mondo universitario, della ricerca pubblica, della pubblica amministrazione e del terziario e di incentivare gli attori dell’innovazione a proseguire nell’attività creativa per sviluppare una cultura del cambiamento, sensibilizzando i cittadini e in particolare i giovani, sui temi della ricerca e dell’innovazione.

Il progetto Firenze Green Smart City è il pacchetto di iniziative nate per portare la smart city verso l’ambiente: dal sistema informativo del verde pubblico, alle iniziative ‘Dona un albero’ e alberi associati ai nuovi nati, al sistema di irrigazione smart che consente di razionalizzare l’uso dell’acqua. Un insieme di interventi realizzati grazie a fondi europei, fondi strutturali, risorse umane interne al Comune, tecnologie per l’Internet delle Cose e partecipazione dei cittadini.

“È davvero un onore ricevere questo premio dal presidente della Repubblica Mattarella - ha detto il sindaco Nardella -. Un riconoscimento all’impegno di questi anni per realizzare una città sempre più verde, sostenibile e digitale, anche nella gestione ambientale. Un lavoro che stiamo portando avanti con obiettivi concreti e ambiziosi non solo di forestazione urbana per abbattere gli inquinanti, ma anche di maggiore coinvolgimento dei cittadini nella gestione e tutela del nostro patrimonio verde. La città del dopo pandemia dovrà essere sempre più rispondente alle nuove esigenze, a partire proprio dalla sfida ambientale non più rinviabile“.

“E’ una grande soddisfazione veder riconosciuto e premiato il lavoro fatto per ‘Firenze Smart City Green’ – ha detto l’assessore Del Re -, un progetto frutto della collaborazione tra direzione Sistemi informativi e direzione Ambiente del Comune di Firenze. Un pacchetto di iniziative che abbiamo messo in campo per dotare la gestione del verde pubblico cittadino di un’infrastruttura digitale e arrivare a una gestione più efficiente del verde pubblico e a una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini, con dati accessibili a tutti. Abbiamo voluto anche promuovere la partecipazione dei cittadini alla cura del verde, in modo da diffondere una cultura più attenta e coinvolgente alle tematiche ambientali”.

Il sistema digitale del verde pubblico

Mappa interattiva del verde pubblico

Il nuovo sistema digitale del verde pubblico del Comune di Firenze comprende: un nuovo sistema informativo del ‘Verde pubblico’, sviluppato dalla società GeoSystems, con gestionale e mobile app per operatori che consentono di curare e censire il verde pubblico in realtime direttamente dal parco e in modo geo-referenziato; gli opendata del verde pubblico; il nuovo portale web dell’ambiente con navigazione interattiva su mappa dei dati del verde. Il nuovo sistema è stato realizzato per l’80% circa con fondi Pon Metro 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale e per la parte restante con risorse interne di sviluppatori del Comune di Firenze.

Dona un albero con dedica

Il progetto ‘Dona un albero con dedica’, inserito nel nuovo portale dedicato all’ambiente, consente di donare e dedicare un albero alla persona cara con un semplice click sulla nuova piattaforma web. Un servizio reso possibile grazie alla nuova infrastruttura digitale realizzata dalla direzione Sistemi informativi e dalla direzione Ambiente per una migliore gestione del verde pubblico. La piattaforma web consente di scegliere il tipo di pianta da donare tra 10 specie considerate compatibili dalla direzione Ambiente per il luogo prescelto. La targhetta sull’albero contiene il nome della persona alla quale la pianta è dedicata e un Qrcode che rimanda alla dedica. La dedica è visibile anche online, se il donante dà il consenso alla visualizzazione. Sulla piattaforma web compare un cuore su ogni albero donato. Il tutto è connesso al sistema di interconnessione a pagoPA (finanziato con Pon Metro 2014-2020 Asse 1 Agenda digitale) e gestito dalla società Silfi.

Un albero per ogni nuovo nato

Il progetto ‘Un albero per ogni nuovo nato’ ha l’obiettivo di rendere ancora più chiaro e coinvolgente per il cittadino il rispetto della legge che prevede la messa a dimora di un nuovo albero per ogni nuovo nato. Il sistema collegherà in modo automatico e casuale il nuovo albero piantato ai codici fiscali dei nuovi nati. Non sarà quindi possibile scegliere l’albero da associare al nuovo nato. Per visualizzare sulla mappa online la posizione dell’albero associato al proprio figlio o alla propria figlia, i genitori dovranno essere in possesso delle credenziali Spid e inserire il codice fiscale. Il progetto è stato realizzato con risorse interne dell'Amministrazione comunale e con fondi Pon Metro 2014-2020 asse 1 Agenda digitale.

Smart Irrigation

A Firenze l’irrigazione diventa smart e consente di risparmiare il 30% dell’acqua impiegata per innaffiare il verde pubblico cittadino. Grazie ai finanziamenti del progetto europeo Horizon2020 Smart City Lighthouse ‘Replicate’, nei due nuovi giardini delle ex Officine Galileo e Porta Leopolda sono stati attivati due impianti di ‘smart irrigation’ sviluppati dalla società Axians: decine di sensori misurano la temperatura, l’umidità del terreno, la bagnatura, e attraverso il cloud si connettono a internet per recepire le previsioni meteo decidendo come e quando irrigare. Le stime dei benefici sono importanti: fino al 30% di litri di acqua erogati in meno all’anno, ottimizzazione dei sopralluoghi da parte degli operatori ambientali con conseguente riduzione degli spostamenti grazie alla rilevazione automatica delle perdite o all’invio di alert per sensori e irrigatori guasti. I dati vengono anche condivisi con i cittadini grazie a pannelli informativi situati nei due giardini che tramite il QrCode porteranno le informazioni in realtime sullo smartphone. Il tutto arriva anche nella ‘Smart city control room’, dove i dati verranno monitorati non solo dalle direzioni tecniche del Comune ma anche dalle aziende di servizi pubblici che sono coinvolte con la loro attività sui giardini ‘smart’.

Smart City Control Room

Una sola grande stanza che racchiude il controllo del traffico, dei semafori, dell’illuminazione e di tutto quello che ha a che fare con la sorveglianza e la gestione della città, compresa la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. Il progetto prevede di raggruppare in un solo luogo la cabina di regia di tutte le centrali di controllo della mobilità, della gestione e manutenzione della viabilità, dei sistemi di videosorveglianza, del traffico di bus urbani e tramvie, oltre alla centrale di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento stradale, della polizia municipale e dei vigili del fuoco. La Smart City Control Room è l’elemento centrale della strategia di azione e monitoraggio della città con particolare riferimento al miglioramento della mobilità nell’area metropolitana di Firenze quale centro operativo della gestione dei sistemi di Smart City e sarà il luogo ideale anche per la gestione dei grandi eventi che richiedono l’ospitalità anche fisica dei soggetti normalmente presenti in collegamento, in modo da incrementare le capacità di coordinamento e impatto delle azioni e dei servizi. L’intervento è finanziato dal progetto europeo Horizon2020 Smart City Lighthouse ‘Replicate’ e fondi Pon Metro 2014-2020 asse 2.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa