“A Voce Alta - La Forza della Parola”,  visione online per 130 studenti il 14 dicembre

Lunedì prossimo 14 dicembre il Settore regionale Prevenzione collettiva, l’Assessorato alla Sanità e al Diritto alla Salute della Regione Toscana insieme all'Educazione della Salute della Asl Sud Est, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, hanno organizzato la visione online del film “A Voce Alta - La Forza della Parola” di Stéphane de Freitas, per 130 studenti dell’Istituto Istruzione Superiore “Roncalli” di Poggibonsi (SI).

E' un evento "sperimentale", reso possibile grazie a un collegamento online offerto dal "Cinema La Compagnia" della Fondazione Sistema Toscana ed alla disponibilità del dirigente scolastico e dei docenti dell’istituto che hanno aderito all’iniziativa a scopo educativo e formativo. Durante la visione online del documentario, realizzato nel 2017 e che sarà proposto in lingua originale francese (sottotitoli in italiano), i ragazzi avranno la possibilità di chiarire dubbi e curiosità, rivolgendo eventuali domande, tramite chat, a un'educatrice della salute e a uno psicologo dell’Asl Sud Est, che risponderanno a fine proiezione.

“In questo periodo di misure restrittive anti Covid - spiega l’assessore alla sanità Simone Bezzini - che coinvolge anche i nostri studenti, è importante rafforzare ulteriormente la nostra vicinanza al mondo della scuola con un messaggio positivo, anche se a distanza. I temi affrontati nel film sono fortemente educativi e incentrati sulla capacità di comunicare efficacemente, di essere assertivi, di esprimere le proprie opinioni nel rispetto degli altri, senza prevaricare o rinunciare a condividere le proprie idee, temendo di non essere accettati. È una lezione sull’importanza dell’ascolto, che va coltivato come tutte le abilità, le cosiddette skills trasversali, che l'Organizzazione mondiale della sanità riconosce come fondamentali per il nostro benessere e che possono essere potenziate e sviluppate per affrontare le sfide della vita quotidiana”.

Il film

Ogni anno, all'Università di Saint-Denis, a Nord di Parigi, si svolge una gara di oratoria che premia il migliore partecipante del distretto. Gli studenti provengono da diversi contesti sociali e si formano con dei professionisti per imparare l'arte di parlare in pubblico. Il regista Stéphane de Freitas ha dato vita al progetto Eloquentia nel 2012, con lo scopo di aiutare i giovani dei sobborghi a credere in se stessi e a fare in modo di non trovarsi mai a disagio a causa del loro modo di parlare e delle etichette che inevitabilmente ne conseguono. L'obiettivo è che i partecipanti possano utilizzare dissertazioni orali per raccontare i loro valori, le loro idee e le loro esperienze di vita, in forma di slam poetry, di arringa o di pezzo di teatro. I ragazzi imparano così che la parola è un'arma, da maneggiare con cura e responsabilità, che può far commuovere e convincere e che può abbattere le differenze di classe. Con l’ausilio della parola si può entrare in contatto con mondi diversi e cambiare la propria idea del mondo. Un’esperienza che stimola alla scoperta dei propri talenti e all'elevazione degli stessi, perché esiste anche uno spirito di competizione positivo, quando il fine è quello di darsi uno strumento per la vita, per viverla meglio ovunque.

Fonte: Regione Toscana