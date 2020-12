Come pagare le bollette online senza uscire di casa

Pagare bollette e bollettini in posta, presso lo sportello, non è sempre facile. Prima di tutto è necessario recarsi presso l’ufficio postale quando tale servizio è aperto: nella maggior parte dei casi si tratta delle ore del mattino. Per chi lavora, o ha impegni di altro genere, può essere necessario dover chiedere un breve congedo per recarsi presso l’ufficio postale. Inoltre, in questo periodo è consigliato di uscire il meno possibile da casa, soprattutto ad alcune categorie di persone.

Perché pagare le bollette online

Ed è proprio la necessità di non dover uscire di casa che può recare dei problemi. In queste situazioni cercare di trovare soluzioni alternative per poter svolgere le attività quotidiane può rivelarsi una soluzione. Per questo, in determinate situazioni essere a conoscenza di come pagare le bollette online può risultare una soluzione alla problematica di doversi recare presso un ufficio. Si tratta di un servizio offerto da alcuni attori diversi, a partire dalle banche, che permettono di pagare le bollette direttamente da casa. Si tratta di una soluzione che reca diversi vantaggi, in questo modo si può effettuare il pagamento in qualsiasi momento della giornata, senza doversi ritagliare un momento specifico durante gli orari di apertura dei vari uffici.

Come si paga la bolletta online



I servizi più rapidi consentono di pagare la bolletta online semplicemente registrandosi al servizio e indicando gli estremi presenti sulla bolletta stessa. Si possono saldare, tramite questo sistema, tutti i bollettini postali in bianco, oltre alle bollette dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua. Chi riceve una multa, deve pagare qualsiasi tipo di tassa o tributo, gli abbonamenti ad alcuni servizi o alle riviste più lette, o ancora le classiche bollette del telefono. Tutti questi diversi documenti di pagamento si possono saldare direttamente online, utilizzando una pratica app per lo smartphone o un sito internet.

Accedere al servizio



Come avviene per vari altri servizi disponibili in rete, per utilizzare quello che permette di pagare le bollette online è sufficiente accedere, creando il proprio profilo cliente, con le solite credenziali: nome utente e password. Una volta attività l’account, utilizzando un indirizzo email valido, è possibile inserire uno o più metodi di pagamento. Stiamo parlando di carte di credito o di debito, comprese anche le carte prepagate. Da quel momento sarà possibile accedere facilmente al proprio account cliente, per saldare qualsiasi tipologia di bolletta o bollettino postale. È sufficiente scegliere la tipologia di bollettini da pagare, compilare il modulo online e confermare i dati, per saldare il conto con il sistema di pagamento prescelto.

Quanto costa

Attivare un account per questo tipo di servizio è un’operazione completamente gratuita. Si paga però una piccola commissione per ogni bolletta pagata, come del resto avviene presso un qualsiasi ufficio postale. Si riceve tramite email la ricevuta di pagamento, da conservare per 5 anni, come è consigliabile fare per qualsiasi tipo di ricevuta in modo da evitare qualsiasi eventuale problema in futuro. Il tutto senza uscire di casa, con la completa sicurezza delle mura domestiche.