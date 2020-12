Strage di piazza Dalmazia, domani la commemorazione. La Cgil Firenze vi parteciperà

L'Associazione dei Senegalesi di Firenze e Circondario informa la comunità senegalese e tutta la cittadinanza che domani domenica 13 dicembre, alle ore 11.00 in Piazza Dalmazia a Firenze, verranno commemorati i tragici avvenimenti del 2011, che portarono all'uccisione di Diop e Samb. Nel rispetto della normativa vigente per l'emergenza Covid19, saranno presenti in numero ridotto di rappresentanti delle autorità locali e delle famiglie delle vittime.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze