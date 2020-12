Toscana resta arancione, il ministro Speranza firma l'ordinanza

La Toscana resta arancione, per la prossima settimana, a causa dell'affollamento delle terapie intensive e dei focolai nelle Rsa.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi ieri, 11 dicembre, una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area arancione per la regione Abruzzo. L’ordinanza sarà in vigore dal 13 Dicembre.

Le reazioni

Cosimo Maria Ferri Componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati, commenta: "Tutti ci aspettavamo il cambio di colore, invece la Toscana rimane colore Arancione. È certamente una sconfitta per la Regione. Presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro Speranza per fare chiarezza e spiegare ai cittadini Toscani cosa stia succedendo. In Toscana sono stati commessi diversi errori. Non si comprende come una Regione che riporti un indice Rt inferiore a 1 rimanga arancione e sia quindi il fanalino di coda del Paese. Emergono serie carenze organizzative, si deve fare autocritica e chiediamo al Presidente Giani di “ alzare la voce” di mostrarsi con il Governo più coraggioso. Si cambi passo, solo così si potrà cambiare colore".