Al Martini di Montecatini corsi gratuiti di sala bar per i 'drop out'

La Regione Toscana ha finanziato a Montecatini Terme un'opportunità da quindici posti gratuiti per formarsi nel settore della ristorazione, dedicato ai giovani con meno di 18 anni fuoriusciti dal circuito scolastico, i cosiddetti “drop out”. Il percorso, denominato “Barsa”, si sviluppa su 2100 ore di cui 620 di aula, 650 di laboratorio, 800 di stage e 30 di accompagnamento. L'avvio è previsto nel prossimo mese di gennaio e, qualora ci fossero ancora restrizioni per Covid-19 agli inizi del 2021, è prevista attività didattica a distanza in modalità Fad con Google Meet e altre piattaforme digitali. “Barsa” è sostenuto da risorse di Garanzia Giovani e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisì.it): a erogarlo è l'agenzia Bluinfo Formazione in partnership con l'istituto alberghiero “Ferdinando Martini” e Formatica Scarl. La sede delle lezioni non a distanza sarà proprio la scuola superiore di via Galilei 11.

Il corso, superato l'esame finale, rilascia una qualifica europea di livello 3 EQF come “Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande”. Molti gli sbocchi: la figura professionale dell’operatore di sala bar è una professionalità che opera nel settore della ristorazione, in ristoranti, alberghi o mense. Effettua servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande realizzando semplici menù ed il relativo servizio di ristorante e di bar.

Tra le tante materie del curriculo ci sono anche inglese applicato alla ristorazione, tecniche di gestione di un magazzino e delle proprie scorte, oltre ai vari percorsi dedicati alle varie tipologie di cocktail, snack e allestimento sala bar. A impreziosire “Barsa” ci sono anche cinque masterclasses in cui saranno invitati come relatori alcuni chef stellati.

Per partecipare bisogna essere iscritti al programma Garanzia Giovani presso i Centri per l'Impiego e avere assolto l'obbligo di istruzione scolastica. Per informazioni e iscrizioni è possibile andare sul sito https://www.formatica.it/progetto-barsa/. Sono attivi anche il numero di telefono 0574 966555 e 3339257841, oltre alla mail della referente di progetto Benedetta Nardi (nardi@formatica.it). Il termine ultimo per presentare domanda sarà il prossimo 24 dicembre.

Fonte: Ufficio Stampa