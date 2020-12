Restyling in vista per il palasport di Asciano

Restyling per il palasport di Asciano con nuovi arredi e interventi infrastrutturali grazie all’amministrazione comunale in collaborazione con le società sportive che operano all’interno dell’impianto. I lavori si sono conclusi nei giorni scorsi e nel dettaglio sono stati internamente tinteggiati gli spogliatoi, verniciate le panchine e i termosifoni, sostituiti tutti i rubinetti dei lavandini e delle docce, sostituiti tutti i sanitari dei bagni e le porte con le nuove in pvc. Sostituiti inoltre diversi telai e tutti i seggiolini delle tribune, acquistati e montati i canestri regolamentari da minibasket e, infine, sono stati installati 3 faretti esterni per illuminare il piazzale antistante.

«E’ proprio il caso di parlare di un perfetto lavoro di squadra – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Asciano Claudio Bardelli -. Ci siamo tutti rimboccati le maniche, ufficio tecnico, assessori e società sportive, e siamo riusciti a ridare lustro al palasport. Un impegno preso fin dalla campagna elettorale e che oggi trova attuazione con estrema soddisfazione. Il primo ringraziamento va all'opera di volontariato portata avanti con determinazione dalle società sportive che hanno in gestione il palasport e in modo particolare al Basket Asciano che si è adoperato con i suoi volontari alla tinteggiatura degli spogliatoi e altri interventi di varia natura. Ma un grazie infine – conclude l’assessore Bardelli - all'ufficio tecnico con il quale sono stati programmati gli interventi iniziati con il nuovo anno e terminati nel mese scorso, e alla vicesindaca Lucia Angelini con cui ho condiviso da vicino questo percorso».

Fonte: Comune di Asciano - ufficio stampa