M5S Empoli, interrogazioni in Consiglio su Cerbaiola e forno crematorio

Nel consiglio comunale di domani 14 dicembre sono in programma 3 interrogazioni presentate dal nostro gruppo.

1)Interrogazione sull'organizzazione del trasporto pubblico scolastico e non in vista della riapertura delle scuole il 7 gennaio, tenendo conto di poter impiegare anche i percettori del reddito di cittadinanza come supporto al controllo del rispetto delle norme previste.

2)Interrogazione sugli sviluppi della fattibilità del forno crematorio visto che la stessa ditta richiedente non ha ancora avuto risposte

3)Interrogazione sulla ristrutturazione del Centro di Cerbaiola la cui situazione anche a livello sanitario e ambientale è molto critica.

Ci aspettiamo risposte precise ed esaurienti. Ma soprattutto speriamo che l'amministrazione inizi a prendere più sul serio le richieste dell'opposizione rispondendo prontamente alle interrogazioni e non rimandandole di consiglio in consiglio come ha fatto con l'interrogazione sul forno (che domani approderà alla discussione per la quarta volta, dopo essere stata rimandata per ben tre consigli per assenza del vicesindaco...)

M5S Empoli