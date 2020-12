Un 'carrello' nascosto nell'auto per trasportare cocaina: arrestato

Ha escogitato un trucco ingegnoso per nascondere la droga in auto, ma non è sfuggito ai carabinieri. Un 23enne di origini marocchine è stato arrestato a Le Badie, una zona poco fuori Prato. Inseguito dai carabinieri dopo non essersi fermato all'alt, il giovane è stato bloccato e perquisito. A bordo della vettura sono state trovate dieci dosi di cocaina. Erano in un vano realizzato appositamente con modifiche all'abitacolo. Si apriva con un meccanismo di scatto posto sotto il posacenere: premendolo, usciva un carrellino con sopra la droga.