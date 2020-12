Minaccia e aggredisce carabinieri in una paninoteca, arrestato

Un 37enne di Scandicci è stato arrestato perché, ubriaco, ha aggredito e minacciato i carabinieri. L'uomo era in una paninoteca scandiccese in via Pascoli verso le 20.30 di ieri, sabato 12 dicembre. Visibilmente ubriaco, stava dando fastidio a alcuni avventori. All'arrivo dei militari, ha iniziato a inveire contro di loro. Li ha minacciati e aggrediti, tanto che un carabinieri ha riportato lesioni lievi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e si trova in camera di sicurezza.