FdI contro Giani: "Toscana gialla, faccia come l'Abruzzo"

“Giani non solo ha creato false aspettative nei toscani ma adesso viene addirittura smentito dalla stessa Regione. Questa mattina l'Agenzia regionale della Sanità ha fatto sapere che la Toscana rientrerà in zona gialla il prossimo 20 novembre. Soltanto 24 ore prima, il Presidente aveva chiesto al Governo di far riunire il Cts all'inizio di questa settimana per valutare il passaggio della Regione nella fascia meno a rischio. Quindi, o l'Ars o Giani si sono sbagliati. Per Natale il governatore dovrebbe fare un bel regalo a tutti i toscani: la smetta di fare il ridicolo e di giocare con la vita delle persone”. Così Francesco Torselli, Presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale.

“Giani dovrebbe imparare ad avere il coraggio del governatore dell'Abruzzo Marsilio, che ha anticipato il passaggio della sua Regione nell'area meno a rischio senza attendere la decisione del Ministro Speranza. Un vero Presidente di Regione agisce e non illude i suoi corregionali con false aspettative. Invece Giani - conclude Torselli - prima ha fatto vacue promesse ai toscani e adesso spera che il Governo torni sui suoi passi e prenda una decisione opposta rispetto a quella di venerdì sera. Presidente, firmi subito un'ordinanza per permettere spostamenti tra Comuni e riaprire le attività, lo deve ai suoi concittadini”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo FdI - ufficio stampa