Estorsione a minorenni, misure cautelari per i giovanissimi scoperti a Montecatini

Sono state eseguite in questo fine settimana due custodia cautelari emesse dal Giudice del Tribunale dei minorenni di Firenze a carico di due ragazzi di 16 e 17 anni che lo scorso ottobre in Viale Verdi a Montecatini Terme si erano resi autori di una estorsione verso dei coetanei che frequentavano il centro cittadino. L'autorità ha disposto le custodie cautelari di cui una eseguita presso una comunità in provincia di Perugia e l’altro presso la propria abitazione.

Così ha commentato il comandante della municipale Domenico Gatto, che ha guidato l'azione degli agenti: "Quello che è stato accertato lo scorso 24 ottobre rappresentano fatti gravissimi che sconvolgono l’intera cittadinanza montecatinese in quando gli autori dei reati sono giovani sedicenni pregiudicati anche per altri gravi reati contro la persona, che spudoratamente aggrediscono coetanei intenti a passare una serata in allegria in compagnia di amici e questo importante risultato raggiunto ci spinge a lavorare con maggiore impegno a tutela della sicurezza della nostra comunità, per garantire la vivibilità di tutto in nostro territorio Comunale, e per allontanare dalla nostra comunità persone che vi gravitano solo per commettere reati

L’invito ai giovani, che auguro ritornino a frequentare le zone del divertimento della nostra città dopo questo periodo di limitazioni, è quello comprendere che il Corpo di Polizia Municipale è sempre a loro fianco e che la nostra attività non deve essere vista solo per l’aspetto sanzionatorio, ma bensì come punto di riferimento a cui confidare quello che di anomalo succede vicino a loro per consentire di individuare e assicurare alla giustizia gli autori di reati a garanzia della legalità nella nostra città".