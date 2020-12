Fondo Famiglie Montespertoli, ultimi giorni per presentare le domande

È possibile presentare il modulo di domanda per richiedere il contributo del 'Fondo Famiglie 2020-2021' (entro e non oltre mercoledì 16 dicembre).

Il 'Fondo Famiglie 2020-2021' è un contributo con cui il Comune di Montespertoli ha deciso di intervenire in modo straordinario per sostenere i bilanci familiari dei cittadini di Montespertoli che si trovano in una situazione di maggiore difficoltà economica.

Il contributo sarà erogato direttamente sul conto IBAN del richiedente.

DOVE TROVO IL MODULO DI DOMANDA?

Si può scaricare dal sito del comune: http://www.comune.montespertoli.fi.it/index.php/coronavirus/fondo-famiglie

stampare, compilare e inviare per email a fondofamiglie@comune.montespertoli.fi.it.

OPPURE

per chi è impossibilitato a stampare il modulo può ritirarlo al piano terra del Palazzo Comunale o all'Ufficio URP in Piazza del Popolo, 34. Inviarlo successivamente a fondofamiglie@comune.montespertoli.fi.it oppure consegnarlo all'Ufficio URP.

Per tutte le informazioni riguardanti il Fondo Famiglie, la modalità di accesso al servizio, le informazioni generali o l'aiuto per la compilazione del Modulo si può contattare il numero:

0571 600230 - 273

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa