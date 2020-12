Luminarie ridotte, il risparmio per i fucecchiesi in difficoltà

Anche quest'anno, nonostante le difficoltà economiche e organizzative causate dalla pandemia, il Comune di Fucecchio comunale ha addobbato con luci e alberi di Natale il territorio comunale. Lo ha fatto ma con parsimonia, riducendo la spesa rispetto al passato. Grazie a questo risparmio, ha potuto sostenere molte associazioni di volontariato che si sono impegnate negli aiuti alla cittadinanza più fragile e colpite dalla pandemia.

"Con questa scelta – spiega il sindaco Alessio Spinelli – abbiamo distribuito circa 30 mila euro. Principalmente alla Caritas, per l'acquisto di generi alimentari, e ad associazioni e contrade per il loro impegno nella distribuzione di mascherine e per la consegna della spesa a domicilio. E’ una scelta che rivendichiamo con orgoglio. Abbiamo deciso di addobbare il paese con luminarie natalizie perché riteniamo importante per la nostra città dare un segnale di vitalità in questo periodo nonostante le restrizioni con cui dobbiamo convivere.

Allo stesso tempo però non potevamo mantenere lo stesso investimento degli anni scorsi facendo finta che non ci fossero anche altre priorità. Il messaggio del Natale è quello della solidarietà, dell'aiuto alle persone più bisognose. E quindi una parte della cifra che abitualmente investivamo nelle luci di Natale abbiamo deciso di utilizzarla per aiutare le persone in difficoltà. Sentiamo l'obbligo morale di dare un messaggio di speranza a tutti, sempre partendo dalle persone che soffrono maggiormente. Sono fiducioso che presto sconfiggeremo questo virus e potremo tornare a una situazione di normalità con un Natale di festa a trecentosessanta gradi e il centro di Fucecchio invaso da migliaia di persone per assistere alle tante iniziative che le nostre splendide associazioni e contrade hanno sempre organizzato”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa